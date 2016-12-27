"Челси" хочет подписать Чичарито из "Байера"

29 декабря 2016 16:22

Английский футбольный клуб "Челси" присматривается к опытному забивному нападающему сборной Мексики Хавьеру Эрнандесу по прозвищу Чичарито, который на данный момент выступает в составе немецкой команды "Байер-04".Британские спортивные газеты пишут о том, что тренерский штаб "синих" во главе с итальянским наставником Антонио Конте заинтересован в 28-летнем форварде, и готов начать в январе переговоры по его возможному трансферу.Отметим, что в составе "Байера" Чичарито забил уже 22 гола в 43 сыгранных матчах в чемпионате Германии. Напомним, что ранее мексиканский нападающий выступал в чемпионате Англии в составе "Манчестер Юнайтед".Поделиться: