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"Челси" хочет подписать Чичарито из "Байера"

29 декабря 2016 16:22
Английский футбольный клуб "Челси" присматривается к опытному забивному нападающему сборной Мексики Хавьеру Эрнандесу по прозвищу Чичарито, который на данный момент выступает в составе немецкой команды "Байер-04".
"Челси" хочет подписать Чичарито из "Байера"

Британские спортивные газеты пишут о том, что тренерский штаб "синих" во главе с итальянским наставником Антонио Конте заинтересован в 28-летнем форварде, и готов начать в январе переговоры по его возможному трансферу.

Отметим, что в составе "Байера" Чичарито забил уже 22 гола в 43 сыгранных матчах в чемпионате Германии. Напомним, что ранее мексиканский нападающий выступал в чемпионате Англии в составе "Манчестер Юнайтед".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Байер 04
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