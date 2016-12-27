"Милан" интересуется Фабио Борини из "Сандерленда"

28 декабря 2016 19:34

Итальянский футбольный клуб "Милан" рассматривает вариант трансфера нападающего английской команды "Сандерленд" Фабио Борини, который практически не имеет игрового времени в нынешнем сезоне.По данным итальянских источников, "россонери" намерены обсудить с представителями английского клуба возможную аренду 25-летнего форварда в январе 2017 года. При этом в договор может быть включен пункта права на выкуп игрока по окончании арендного соглашения.На текущий момент Фабио Борини сыграл в пяти матчах за "Сандерленд" в чемпионате Англии, в которых записал на свой счет всего один забитый гол.Поделиться: