"Барселона" рассматривает варианты с новым тренером

27 декабря 2016 22:46

Испанская команда "Барселона" рассматривает возможные варианты изменений на ее тренерском мостике, "сине-гранатовые" рассматривает кандидатуры на пост рулевого на следующий сезон.Испанской спортивной прессой сообщается о том, что руководство "каталонцев" на данный момент оценивает возможности нескольких тренеров, которые могли бы в ближайшем будущем возглавить испанский гранд. Дело все в том, что на текущий момент нет никакой договоренности по поводу продления контракта с нынешним главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике, соглашение с которым рассчитано до лета 2017 года, то есть до конца текущего сезона.Поделиться: