"Ливерпуль" - "Сток Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

27 декабря 2016 19:13

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги футбольный клуб "Ливерпуль" сыграет на своем домашнем стадионе "Энфилд" с командой "Сток Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:15 по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии естественным фаворитом является команда Юргена Клоппа, и у них явно больше шансов на победу сегодня, при хорошей поддержке своих болельщиков на трибунах стадиона. Вероятно "Ливерпуль" выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча "Ливерпуль" - Сток Сити" состоится на канале "Матч" Футбол 1", и на портале gooool.org, начало встречи состоится в 20:15 (московское время).Поделиться: