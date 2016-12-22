"Ливерпуль" хочет подписать Джо Харта из "Торино"

22 декабря 2016 23:55

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" рассматривает вариант подписания во время январского трансферного окна опытного голкипера сборной Англии Джо Харта, выступающего в составе итальянской команды "Торино".Сообщается о том, что "мерсисайдцы" готовы попробовать подписать в январе 29-летнего стража ворот "туринцев", который с лета этого года защищает их цвета на правах аренды. Напомним, что права на английского вратаря принадлежат футбольному клубу "Манчестер Сити", где от его услуг отказался новый главный тренер испанский специалист Хосеп Гвардиола.В составе "Торино" Джо Харт сыграл уже в 16 матчах чемпионата Италии.Поделиться: