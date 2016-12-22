"ПСЖ" хочет пригласить Арсена Венгера из "Арсенала"

22 декабря 2016 23:31

Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" рассматривает главного тренера английской команды "Арсенал" Арсена Венгера в качестве возможного будущего наставника их коллектива.Сообщается о том, что в стане "парижан" похоже разочаровались в испанском специалисте Унаи Эмери, у которого на текущий момент не очень хорошо идут дела в чемпионате Франции, где "ПСЖ" идет на низком для себя третьем месте.И как стало известно недавно из зарубежных источников, в "ПСЖ" могут попробовать предложить Арсену Венгеру возглавить команду во время летнего перерыва, если ситуация с результатами кардинально не изменится.Поделиться: