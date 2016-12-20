"Манчестер Сити" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 декабря 2016 18:09

В семнадцатом туре чемпионата Англии состоится очень интересный матч между футбольными клубами "Манчестер Сити" и "Арсенал", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 19:00 (московское время).Прогноз. Уровень сегодняшних соперников очень высок, и примерно одинаков, выявить фаворита в этом противостоянии очень трудно. Есть вероятность того, что матч между "горожанами" и "канонирами" завершится в результативную ничью.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 19:00 по московскому времени.Поделиться: