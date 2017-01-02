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Главные трансферы
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Состоялся трансфер Дракслера из "Вольфсбурга" в "ПСЖ"
Официально состоялась сделка по трансферу молодого атакующего полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера из немецкой команды "Вольфсбург" в0
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Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА  Известный белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко официально возглавил московскую команду ЦСКА, о чем сообщается представителями действующих0
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"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Барселоне" за Неймара 180 млн  Английский топ-клуб "Манчестер Юнайтед" готов попробовать договориться с испанской командой "Барселона" по поводу возможного трансфера нападающего0
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"Спартак" интересуется Мемфисом Депаем из "Манчестер Юнайтед"  Лидер турнирной таблицы чемпионата России по футболу московской футбольный клуб "Спартак" заинтересован в нападающем сборной Нидерландов Мемфисе0
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"Интер" хочет подписать Джеррарда  Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересовался возможностью подписать во время ближайшего январского трансферного окна опытного английского0
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Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"  Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается больше продлевать свой контракт с испанской командой "Барселона", за которую он выступает0
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"Реал Мадрид" продлил контракт с Гаретом Бэйлом  Действующий победитель Лиги чемпионов испанский клуб "Реал Мадрид" продлил контракт с атакующим полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом, о чем0
Все трансферы
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Пепе может перейти из "Реала Мадрид" в "Хэбэй Чайна Фортун" Сегодня, 12:550
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Мората может вернуться из "Реала Мадрид" в "Ювентус" Вчера, 23:490
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"Челси" намерен выкупить трансфер Рикардо Родригеса Вчера, 23:440
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"Ливерпуль" заинтересован в Хименесе из "Бенфики" Вчера, 22:350
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"Манчестер Сити" интересуется Бадштубером из "Баварии" 2-01-2017, 17:170
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"Манчестер Юнайтед" дает 80 млн за трансфер Гарри Кейна 2-01-2017, 16:040
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"Эвертон" хочет подписать Смоллинга из "Манчестер Юнайтед" 1-01-2017, 23:450
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"Манчестер Юнайтед" интересуется Гризманном и Ньигесом из "Атлетико" 1-01-2017, 23:120
Новости футбола
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"Реал Мадрид" - "Севилья", прогноз, прямая онлайн трансляция Сегодня, 22:090
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"Тоттенхэм Хотспур" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция Сегодня, 22:000
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"Борнмут" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция Вчера, 21:460
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"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция 2-01-2017, 19:040
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"Манчестер Сити" - "Бернли", прогноз, прямая онлайн трансляция 2-01-2017, 16:460
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"Сандерленд" - "Ливерпуль", прогноз, прямая онлайн трансляция 2-01-2017, 16:400
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"Ливерпуль" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция 31-12-2016, 18:110
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"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро", прогноз, прямая онлайн трансляция 31-12-2016, 16:200
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