Состоялся трансфер Дракслера из "Вольфсбурга" в "ПСЖ"
Официально состоялась сделка по трансферу молодого атакующего полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера из немецкой команды "Вольфсбург" в0
Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА Известный белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко официально возглавил московскую команду ЦСКА, о чем сообщается представителями действующих0
"Манчестер Юнайтед" готов предложить "Барселоне" за Неймара 180 млн Английский топ-клуб "Манчестер Юнайтед" готов попробовать договориться с испанской командой "Барселона" по поводу возможного трансфера нападающего0
"Спартак" интересуется Мемфисом Депаем из "Манчестер Юнайтед" Лидер турнирной таблицы чемпионата России по футболу московской футбольный клуб "Спартак" заинтересован в нападающем сборной Нидерландов Мемфисе0
"Интер" хочет подписать Джеррарда Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересовался возможностью подписать во время ближайшего январского трансферного окна опытного английского0
Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной" Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается больше продлевать свой контракт с испанской командой "Барселона", за которую он выступает0
Пепе может перейти из "Реала Мадрид" в "Хэбэй Чайна Фортун" Сегодня, 12:550
Мората может вернуться из "Реала Мадрид" в "Ювентус" Вчера, 23:490
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