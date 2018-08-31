Неймар хочет вернуться в "Барселону"

01 сентябрь 2018 15:01

Нападающий сборной Бразилии Неймар, выступающий в настоящее время в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", заинтересован в своем возвращении в испанскую команду "Барселона".Об этом на своих страницах пишут зарубежные спортивные издания, утверждающие, что бразильский форвард был бы не против вернуться в каталонский клуб, в котором провел несколько успешных сезонов, прежде чем перешел в ПСЖ", установив рекордный трансфер.Между тем отмечается, что мадридский "Реал" также может стать новой командой Неймара, так как "сливочные" все еще в нем заинтересованы.Поделиться: