"Эспаньол" интересуется Льоренте из "Реала Мадрид"
22 август 2018 14:23Испанский футбольный клуб "Эспаньол" заинтересован в подписании молодого полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, о чем сообщается зарубежными спортивными газетами.
По данным источника, команда из Барселоны рассматривает вариант аренды 23-летнего футболиста "королевского клуба" этим летом до закрытия трансферного окна. Так же, как они несколько лет назад брали в аренду Марко Асенсио.
Отметим, что на данный момент, Маркос Льоренте сыграл за мадридский "Реал" всего в тринадцати матчах в чемпионате Испании, из которых только в пяти выходил на поле в стартовом составе. Поделиться: