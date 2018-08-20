"Эспаньол" интересуется Льоренте из "Реала Мадрид"

22 август 2018 14:23

Испанский футбольный клуб "Эспаньол" заинтересован в подписании молодого полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, о чем сообщается зарубежными спортивными газетами.По данным источника, команда из Барселоны рассматривает вариант аренды 23-летнего футболиста "королевского клуба" этим летом до закрытия трансферного окна. Так же, как они несколько лет назад брали в аренду Марко Асенсио.Отметим, что на данный момент, Маркос Льоренте сыграл за мадридский "Реал" всего в тринадцати матчах в чемпионате Испании, из которых только в пяти выходил на поле в стартовом составе.Поделиться: