"Реал" интересуется Пьяничем из "Ювентуса"

16 август 2018 13:19

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересовался полузащитником сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем, выступающем в итальянской команде "Ювентус".По информации различных испанских спортивных изданий, руководство "королевского клуба" снова обратило свое внимание на 28-летнего футболиста "старой синьоры". Сообщается о том, что мадридский "Реал" готов заплатить "Ювентусу" за трансфер Миралема Пьянича около 80 миллионов евро. При этом отмечается, что итальянская команда намерена выручить с продажи своего полузащитника не менее 100 миллионов евро.Поделиться: