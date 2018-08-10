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"Реал" интересуется Пьяничем из "Ювентуса"

16 август 2018 13:19
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересовался полузащитником сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем, выступающем в итальянской команде "Ювентус".
"Реал" интересуется Пьяничем из "Ювентуса"

По информации различных испанских спортивных изданий, руководство "королевского клуба" снова обратило свое внимание на 28-летнего футболиста "старой синьоры". Сообщается о том, что мадридский "Реал" готов заплатить "Ювентусу" за трансфер Миралема Пьянича около 80 миллионов евро. При этом отмечается, что итальянская команда намерена выручить с продажи своего полузащитника не менее 100 миллионов евро.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид Трансферы Италия Трансферы Ювентус
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