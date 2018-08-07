"Милан" заинтересовался Промесом из "Спартака"

10 август 2018 17:31

Итальянский футбольный клуб "Милан" заинтересовался возможностью подписания нападающего сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промеса.Итальянские спортивные газеты пишут на своих страницах о том, что представители "россонери" планируют посмотреть на игру 26-летнего форварда "красно-белых", что определиться с вопросом по поводу его возможного трансфера этим летом.Напомним, что Квинси Промес выступает в составе московского "Спартака" с 2014 года, за это время забил за российский клуб 65 голов в 131 матче, а также побеждал в Чемпионате России, и выигрывал Суперкубок России.Поделиться: