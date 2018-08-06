"Челси" может подписать Ковачича из "Реала Мадрид"

07 август 2018 18:19

Английский футбольный клуб "Челси" может подписать полузащитника сборной Хорватии Матео Ковачича, в настоящее время являющегося игроком испанского "Реала Мадрид".Испанские газеты пишут о том, что несмотря на то, что новый тренер "королевского клуба" Юлен Лопетеги выразил свою заинтересованность в Ковачиче в преддверии нового сезона, тот все же решил сменит команду этим летом. Сообщается о том, что Матео близок к переходу на правах аренды на один сезон в лондонский клуб "Челси", где в нем заинтересованы.Отмечается, что в число заинтересованных Ковачичем входят "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".Поделиться: