Куртуа хочет в "Реал", и пропускает тренировки в "Челси"

06 август 2018 22:33

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заинтересован в трансфере в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", в результате чего пропускает тренировки в составе английской команды "Челси".Сообщается, что бельгийский вратарь хочет этим летом перебраться в "королевский клуб", но в стане "синих" не хотят его отпускать, пока не подпишут достойную замену. Но Куртуа настаивает на своем переходе в мадридский "Реал", и по информации британской прессы, якобы даже пропустил в понедельник тренировку, на которой должны были появиться все игроки, участвовавшие на чемпионате мира, получившие больше времени для отдыха.Поделиться: