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"Интер" интересуется Модричем из "Реала"

01 август 2018 13:50
Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в трансфере опытного полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича, в настоящее время являющегося игроком мадридского "Реала".
"Интер" интересуется Модричем из "Реала"

Зарубежные средства массовой информации сообщают о том, что представители миланского клуба якобы уже общались с агентом хорватского футболиста по поводу его возможного перехода. Также отмечается, что сам Модрич то же обсуждал этот вопрос со своими товарищами по сборной.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в России, Лука Модрич был признан лучшим футболистом турнира, выиграв со сборной Хорватии серебряные медали.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Реал Мадрид Трансферы Италия Трансферы Интер
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