Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако"

26 июль 2018 16:50

Полузащитник сборной России Александр Головин официально переходит из российского футбольного клуба ЦСКА Москва в французскую команду "Монако".Сообщается о том, что 22-летний футболист "армейцев" принял решение перебраться в стан "монегасков", не смотря на то, что к нему был интерес со стороны других европейских клубов, среди которых назывались итальянский "Ювентус" и английский "Челси".Отмечается то, что сумма трансфера Александра Головина из московского ЦСКА в "Монако" составит около 30 миллионов евро, а его контракт с французской командой будет рассчитан на 5 сезонов.Поделиться: