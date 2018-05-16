Фредом из "Шахтера" интересуется в Англии и Франции

16 май 2018 15:49

Бразильский полузащитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Фред заявил о том, что в его услугах заинтересованы несколько команд из чемпионатов Англии и Франции.Футболист отметил, счастлив выступать в чемпионате Украине, но при этом хочет сделать следующий шаг в своей карьере."Я очень счастлив в "Шахтёре". Я хорошо работаю, но провел в клубе уже пять лет. Дал клубу понять, что очень счастлив здесь, но хочу сделать прыжок в своей карьере. Во мне заинтересованы клубы из Англии и Франции. И я готов сделать следующий шаг", - заявил в своем интервью Фред по поводу его возможной смены клуба этим летом.Поделиться: