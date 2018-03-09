Ракитич хочет, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

11 март 2018 16:24

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич заявил о том, что он хотел бы, чтобы нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся из французской команды "Пари Сен-Жермен" в испанскую "Барселону", за которую до этого выступал.В своем интервью Ракитич сказал, что если бы все зависело от него, то вернул бы Неймара в стан "сине-гранатовых", не только по тому, что о у него хорошие отношения с форвардом "парижан", но и по тому, что он очень сильный футболист.Напомним, что не так давно в зарубежной прессе появились слухи о том, что Неймар якобы хочет вернуться в "Барселону", также появлялась информация о том, что он и в мадридский "Реал" готов перейти ближайшим летом.Поделиться: