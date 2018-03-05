Тимо Вернер может перейти в "Манчестер Юнайтед"

07 март 2018 23:54

Молодой нападающий сборной Германии и футбольного клуба "РБ Лейпциг" Тимо Вернер признался, что хотел бы в ближайшем будущем перебраться выступать в чемпионат Англии.По информации британских средств массовой информации, 22-летний форвард выбирает между командами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", который проявляют к нему свой интерес.Напомним, что Вернер заявил о себе в прошлом сезоне, когда забил в чемпионате Германии 21 гол в 31 сыгранном матче, в нынешнем же розыгрыше Бундеслиги нападающий сборной Германии забил пока 10 голов в 23 матчах, показывая достаточно стабильную игру в атаке.Поделиться: