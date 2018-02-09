"Манчестер Сити" договорился о трансфере Фреда из "Шахтера за 44 млн

10 февраль 2018 23:52

Лидер чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Сити" договорился по поводу летнего трансфера бразильского полузащитника Фреда, выступающего на текущий момент в украинской команде "Шахтер".По информации британских источников, "горожане" смогли достигнуть принципиальной договоренности по покупке 24-летнего игрока сборной Бразилии за 44 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что трансфер Фреда в "Манчестер Сити" должен будет состояться ближайшим летом после окончания текущего сезона.На данный момент Фред сыграл в чемпионате Украины в составе "Шахтера" в 16 матчах, в которых отметился двумя забитыми голами в ворота соперников.Поделиться: