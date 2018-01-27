"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Фреда из "Шахтера"

28 январь 2018 19:36

Лидеры чемпионата Англии футбольный клубы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" могут побороться между собой за трансфер молодого полузащитника сборной Бразилии Фреда, выступающего в украинской команде "Шахтер Донецк".Сообщается о том, что "горожане" и "манкунианцы" попробуют подписать 24-летнего бразильца во время текущего январского трансферного окна. В том случае, если зимой английский клубы не смогут договориться с "Шахтером" по трансферу Фреда, они более основательно займутся этим вопросом уже летом по окончании текущего сезона.Отметим, что если "МС" и "МЮ" будут готовы сделать официальное предложение по покупке Фреда, то им придется выложить около 50 миллионов фунтов стерлингов, именно столько может составить цена его трансфера.В нынешнем сезоне Фред сыграл в чемпионате Украины на текущий момент в 16 матчах, в которых записал на свой счет два забитых гола.Поделиться: