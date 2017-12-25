﻿

Хакан Чалханоглу в январе может уйти из "Милана"

27 декабря 2017 23:58
Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу во время зимнего январского трансферного окна может уйти из итальянского футбольного клуба "Милан", потенциальным продолжением карьеры игрока может стать одна из команд на его родине.
Хакан Чалханоглу в январе может уйти из "Милана"

Сообщается о том, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы две турецкие команды, в именно "Галатасарай" и "Фенербахче", которые по информации итальянских газет, готовы подписать Чалханоглу в январе на правах аренды до конца текущего сезона.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Хакан Чалханоглу сыграл в составе "Милана" в 16 матчах, в которых записал на свой счет всего один гол.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Милан, Трансферы Галатасарай, Трансферы Фенербахче
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru