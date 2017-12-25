Хакан Чалханоглу в январе может уйти из "Милана"

27 декабря 2017 23:58

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу во время зимнего январского трансферного окна может уйти из итальянского футбольного клуба "Милан", потенциальным продолжением карьеры игрока может стать одна из команд на его родине.Сообщается о том, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы две турецкие команды, в именно "Галатасарай" и "Фенербахче", которые по информации итальянских газет, готовы подписать Чалханоглу в январе на правах аренды до конца текущего сезона.Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Хакан Чалханоглу сыграл в составе "Милана" в 16 матчах, в которых записал на свой счет всего один гол.Поделиться: