"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

27 декабря 2017 22:16

Сегодня в английской Премьер-лиге состоится матч 20-го тура, в котором футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" сыграет на своем поле против лидера турнира команды "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. Не смотря на свое поле, у команды Рафаэля Бенитеса не так много шансов на то, чтобы набрать в этой встрече очки. А команда Хосепа Гвардиолы очень серьезно набрала ход, и уверенно возглавляет турнирную таблицу, уже достаточно далеко оторвавшись в турнирной таблице от преследователей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 22:45 по московскому времени.Поделиться: