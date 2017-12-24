﻿

"Манчестер Юнайтед" - "Бёрнли", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 декабря 2017 17:30
Сегодня в чемпионате Англии в рамках 20-го тура футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет на своем домашнем стадионе против команды "Бёрнли", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
"Манчестер Юнайтед" - "Бёрнли", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. В этом противостоянии "манкунианцы" являются явными фаворитами, у гостей практически нет никаких шансов на успех, и даже на ничейный результат. Скорее всего команда Жозе Моуринью выиграет с разницей в несколько мячей.

Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Бёрнли" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 18:00 (время московское).
Категория:
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru