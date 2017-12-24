"Манчестер Юнайтед" - "Бёрнли", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 декабря 2017 17:30

Сегодня в чемпионате Англии в рамках 20-го тура футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет на своем домашнем стадионе против команды "Бёрнли", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии "манкунианцы" являются явными фаворитами, у гостей практически нет никаких шансов на успех, и даже на ничейный результат. Скорее всего команда Жозе Моуринью выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Бёрнли" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 18:00 (время московское).Поделиться: