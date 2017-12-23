Мохаммед Салах согласен на трансфер в "Реал Мадрид" из "Ливерпуля"

24 декабря 2017 22:21

Атакующий полузащитник сборной Египта и английской команды "Ливерпуль" Мохаммед Салах готов перейти в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", который проявляет в нем свою заинтересованность.Британские газеты пишут о том, что 25-летний футболист "мерсисайдцев" готов присоединиться к "сливочным" и будет настаивать на этом трансфере, если поступит соответствующее предложение от испанского гранда.В нынешнем сезоне Мохаммед Салах стал практически главным героем в проходящем чемпионате Англии, показывая высочайший уровень и хорошую результативность. На текущий момент египтянин забил уже в английской Премьер-лиге 15 голов в 19 сыгранных матчах.Поделиться: