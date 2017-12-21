"Реал Мадрид" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

23 декабря 2017 13:45

Сегодня в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу состоится главный матч зимы, в Эль Класико на "Сантьяго Бернабеу" сыграют команды "Реал Мадрид" и "Барселона", прямая онлайн видео трансляция начнется в 15:00 по московскому времени.Прогноз. Обычно в таких матчах явного фаворита нет, результат в них не всегда зависит от текущей формы команды, большую роль играет мотивация. А сегодня мотивация на победу будет больше у "королевского клуба", так как он отстает в турнирной таблице от "сине-гранатовых". При этом, в начале этого сезона "Реал Мадрид" дважды уверенно обыграл "Барселону" в Суперкубке, так, что сегодня есть вероятность, что команда Зинедина Зидана снова обыграет "каталонцев".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Барселона" будет доступна на Первом канале, посмотреть ее можно начиная с 15:00 (время московское).Поделиться: