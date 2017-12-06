"Фастав Злин" - "Локомотив", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 декабря 2017 19:37

Сегодня в заключительном шестом матче группового этапа Лиги Европы российский футбольный клуб "Локомотив" сыграет на выезде против чешской команды "Фастав", прямая онлайн видео трансляция начнется в 21:00 по московскому времени.Прогноз. После пяти сыгранных матчей у "Фастава" всего два набранных очка, и будет большим удивлением и разочарованием, если "железнодорожники" не смогут обыграть такого соперника. А ведь "Локомотиву" нужна только победа, чтобы гарантировать выход в следующий раунд турнира и ни от кого не зависеть.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Фастав Злин" - "Локомотив" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 21:00 (время московское).Поделиться: