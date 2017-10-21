"Барселона" заинтересована в Эррере из "Манчестер Юнайтед"

21 октября 2017 22:01

Испанская команда "Барселона" заинтересовалась в опытном полузащитнике сборной Испании и английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андере Эррере, о чем стало известно не так давно.Как сообщается зарубежными источниками, в стане "сине-гранатовых" уже сейчас ищут потенциальную замену своему многолетнему лидеру в линии полузащиты Андреасу Иньесте. И в качестве претендента на эту роль в "Барселоне" рассматривают как раз 28-летнего Эрреру, который в настоящее время достаточно успешно защищает цвета "манкунианцев".Напомним, что до перехода в "МЮ" Андер Эррера выступал за "Атлетик Бильбао" и "Реал Сарагосу".Поделиться: