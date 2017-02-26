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"Челси" интересуется Бонуччи из "Ювентуса"

28 февраля 2017 13:39
Лидер чемпионата Англии лондонская команда "Челси" готова выкупить трансфер центрального защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи, который на данный момент выступает в составе туринского футбольного клуба "Ювентус".
"Челси" интересуется Бонуччи из "Ювентуса"

По данным спортивных британских газет, главный тренер "аристократов" Антонио Конте хотел бы видеть опытного 29-летнего футболиста "старой синьоры" в составе своей нынешней команды, так как тот способен усилить игру "Челси" в линии обороны.

Отмечается то, что туринский "Ювентус" может отпустить Леонардо Бонуччи в другую команду, если за его трансфер будет заплачено около 42 миллионов фунтов стерлингов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Ювентус
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