"Челси" интересуется Бонуччи из "Ювентуса"

28 февраля 2017 13:39

Лидер чемпионата Англии лондонская команда "Челси" готова выкупить трансфер центрального защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи, который на данный момент выступает в составе туринского футбольного клуба "Ювентус".По данным спортивных британских газет, главный тренер "аристократов" Антонио Конте хотел бы видеть опытного 29-летнего футболиста "старой синьоры" в составе своей нынешней команды, так как тот способен усилить игру "Челси" в линии обороны.Отмечается то, что туринский "Ювентус" может отпустить Леонардо Бонуччи в другую команду, если за его трансфер будет заплачено около 42 миллионов фунтов стерлингов.Поделиться: