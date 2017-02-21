"Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 февраля 2017 18:29

В матче одной шестнадцатой финала Лиги Европы 2016/2017 французский футбольный клуб "Сент-Этьен" сыграет сегодня на своем поле против английской команды "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:00.Прогноз. В первом матче в Англии, "манкунианцы" уверенно разгромили своего сегодняшнего соперника со счетом 3:0, и скорее всего сегодня английский клуб снова уверенно победит и пройдет в одну восьмую финала турнира.Прямая онлайн видео трансляция матча "Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало этой очень интересной игры запланировано на 20:00 по московскому времени.Поделиться: