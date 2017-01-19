"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур", прогноз, прямая онлайн трансляция

21 января 2017 18:57

Футбольный клуб "Манчестер Сити" сыграет сегодня матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2016/2017 с лондонской командой "Тоттенхэм Хотспур", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:30 (московское время).Прогноз. На текущий момент оба соперника примерно одного уровня, хотя по составу и финансовым возможностям "горожане" значительно превосходят "шпор". Есть вероятность того, что встреча закончится вничью с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 20:30 по московскому времени.Поделиться: