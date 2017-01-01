"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

02 января 2017 19:04

Английский футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" сегодня в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграет на своем поле против команды "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:15 (время московское).Прогноз. На текущий момент команда португальского тренера Жозе Моуринью набрала очень хорошую форму, и начала обыгрывать одного соперника за другим, и уже имеет пять побед подряд в Премьер-лиге. Сегодня скорее всего победная серия продолжится, и "манкунианцы" обыграют "молотобойцев".Прямая онлайн видео трансляция матча "Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", начало ее состоится в 20:15 по московскому времени.Поделиться: