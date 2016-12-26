Моуринью не отпустит Марсьяля в "Севилью"

27 декабря 2016 20:04

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" португальский специалист Жозе Моуринью против возможного трансфера французского форварда Антони Марсьяля в испанскую команду "Севилья".Ранее сообщалось о том, что представители испанской команды уже контактировали с агентом 21-летнего нападающего сборной Франции по поводу его возможной аренды в январе 2017 года. Но как стало известно сегодня из британских спортивных газет, "особенный" не хочет отпускать Марсьяля в январе, и хочет сохранить его в своей команде до конца текущего сезона, так как по все видимости на него рассчитывает.Поделиться: