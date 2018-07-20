Состоялся трансфер Малкома из "Бордо" в "Барселону"

24 июль 2018 21:50

Бразильский нападающий Малком официально перешел из французского футбольного клуба "Бордо" в испанскую команду "Барселона", о чем говорится на официальной странице "сине-гранатовых" в социальной сети.Как сообщают испанские спортивные газеты, за трансфер 21-летнего форварда "Барселона" заплатит "Бордо" около 42 миллионов евро. При этом с футболистом будет подписан контракт, который рассчитан на пять лет.Стоит напомнить о том, что в составе французского клуба "Бордо" Малком выступал с 2016 года, а до этого выступал на родине, и защищал цвета бразильской команды "Коринтианс".Поделиться: