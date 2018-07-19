Неймар намерен остаться в "ПСЖ"

20 июль 2018 10:47

Нападающий сборной Бразилии Неймар в очередной раз подтвердил свое намерение остаться в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", несмотря на все слухи об интересе со стороны мадридского "Реала".Ранее регулярно писали о том, что "сливочные" рассматривают вариант подписания Неймара в качестве замены Криштиану Роналду, который не так давно перешел в туринский "Ювентус".Но недавно бразильский форвард заявил, что не собирается уходить из "ПСЖ", так как его все устраивает и у него есть контракт с французским клубом, с которым он рассчитывает на успешный новый сезон.Поделиться: