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Неймар намерен остаться в "ПСЖ"

20 июль 2018 10:47
Нападающий сборной Бразилии Неймар в очередной раз подтвердил свое намерение остаться в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", несмотря на все слухи об интересе со стороны мадридского "Реала".
Неймар намерен остаться в "ПСЖ"

Ранее регулярно писали о том, что "сливочные" рассматривают вариант подписания Неймара в качестве замены Криштиану Роналду, который не так давно перешел в туринский "Ювентус".

Но недавно бразильский форвард заявил, что не собирается уходить из "ПСЖ", так как его все устраивает и у него есть контракт с французским клубом, с которым он рассчитывает на успешный новый сезон.
Категория: Трансферы Франция Трансферы ПСЖ
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