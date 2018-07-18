"Реал" ждет, когда "Челси" найдет замену Куртуа

19 июль 2018 23:22

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" ждет, когда английская команда "Челси" найдет замену своему бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа.Сообщается о том, что "королевский клуб" заинтересован в подписании Куртуа, но его возможный трансфер в мадридский клуб затягивается из-за того, что лондонская команда еще не нашла другого вратаря, который заменить бельгийца.Отмечается то, что Тибо Куртуа якобы не против перехода в "Реал", он даже отказался продлевать свой контракт с "Челси", и если его не продадут этим летом, то через год он может уйти бесплатно в качестве свободного агента.Поделиться: