"Ливерпуль" готов выкупить у "Ромы" Алисона за 66 млн

18 июль 2018 17:30

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" готов выкупить у итальянской команды "Рома" трансфер голкипера сборной Бразилии Алисона Бекера, о чем стало известно не так давно.Сообщается то, что в настоящее время, после того, как "мерсисайдцы" готовы выкупить бразильского вратаря за 66 миллионов фунтов стерлингов, руководство "римлян" разрешило представителям английского клуба начать переговоры по контракту с Алисоном.При этом отмечается, что конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за бразильского вратаря может составить другая английская команда "Челси", которая также заинтересована в Алисоне Бекере.Поделиться: