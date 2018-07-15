Мбаппе: "Я остаюсь в "ПСЖ"

16 июль 2018 12:36

Молодой нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил после победы на чемпионате мира 2018 в России о том, что он остается в "Пари Сен-Жермен", и что у него нет планов менять клуб этим летом.Ранее постоянно появлялись сообщения о том, что в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы многие команды, главными среди них назывался мадридский "Реал". Но сам нападающий все эти разговоры и прекратил, сделав четко заявление по поводу своего будущего."Я останусь с "ПСЖ", продолжая свой путь с ними. Я нахожусь в начале моей карьеры", - сказал Килиан Мбаппе в своем интервью журналистам.Поделиться: