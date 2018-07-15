"Реал Мадрид" не собирается подписывать Неймара

15 июль 2018 14:44

Триумфатор Лиги чемпионов УЕФА испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" не собирается во время нынешнего летнего трансферного окна подписывать нападающего сборной Бразилии и французской команды "Пари Сен-Жермен" Неймара.Ранее сообщалось о том, что Неймар находится в списке трансферных интересов "королевского клуба", и что летом он может уйти из "ПСЖ". Но, как сообщается зарубежной прессой со ссылкой на официальных представителей мадридского клуба, "Реал" не планирует делать "парижанам" предложение по поводу покупки бразильского нападающего.Теперь отмечается, что после перехода Роналду в "Ювентус", "Реал" нацелился на Эдена Азара из "Челси".Поделиться: