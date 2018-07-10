На этой неделе может состояться трансфер Роналду в "Ювентус" из "Реала"

10 июль 2018 18:36

Уже на этой неделе может состояться самый громкий трансфер этого лета, полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".Сообщается, что в ближайшее время представители "старой синьоры" должны будут встретиться с лучшим игроком планеты, для того, чтобы подписать соглашение. Отмечается, что контракт Роналду с "Ювентусом" будет рассчитан на четыре года, а заработная плата может составить около 30 миллионов евро за сезон.Напомним, что Криштиану не так давно завершил выступления на чемпионате мира в России в составе сборной Португалии, с которой дошел до 1/8 финала.Поделиться: