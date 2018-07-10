"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Лингардом

08 июль 2018 18:58

Серебряный призер прошедшего чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен начать переговоры по продлению контракта со своим полузащитником Джесси Лингардом.25-летний футболист хорошо себя проявляет в составе сборной Англии на чемпионате мира 2018 в России, где уже добрался до полуфинала турнира. В связи с этим, руководство и тренерский штаб "манкунианцев" намерены продлить соглашение с Джесси, возможно на улучшенных для него условиях.Отмечается то, что нынешний контракт Джесси Лингарда с футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2021 года.Поделиться: