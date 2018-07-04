"Реал" снова заинтересовался Кейном из "Тоттенхэма"

05 июль 2018 16:49

Рекордный победитель Лиги чемпионов испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" снова начал проявлять свою заинтересованность в нападающем сборной Англии Гарри Кейне, выступающем в составе лондонского "Тоттенхэма Хотспур".Сообщается, что хорошая игра 24-летнего форварда заставила более пристально рассмотреть руководство "королевского клуба" возможность его подписания. Отмечается, что трансферная стоимость Кейна для мадридского "Реала" может составить около 135 миллионов евро.Вариант перехода в "Реал" может быть привлекательным для самого футболиста, так у него появится наконец возможность выигрывать трофеи.Поделиться: