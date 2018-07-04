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"Барселона" предлагает "Челси" 60 млн за Виллиана

04 июль 2018 09:19
Испанская команда "Барселона" намерена попробовать этим летом договориться с английским футбольным клубом "Челси" по поводу трансфера бразильского атакующего полузащитника Виллиана.
"Барселона" предлагает "Челси" 60 млн за Виллиана

По информации английских спортивных газет, "сине-гранатовые" уже сделали официальное предложение "синим", они предложили за игрока сборной Бразилии 60 миллионов евро. Но как отмечается, руководство лондонской команды ответило отказом, не согласившись отпускать своего 29-летнего футболиста в испанский клуб. По сообщениям тех же источников, "Барселона" планирует продолжить переговоры с "Челси".
Категория: Трансферы Испания Трансферы Англия Трансферы Барселона Трансферы Челси
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