"Ювентус" интересуется Роналду из "Реала Мадрид"

01 июль 2018 14:05

Действующий чемпион Италии туринская команда "Ювентус" заинтересована в пятикратном обладателе "Золотого мяча" Криштиану Роналду, выступающему в составе испанского футбольного клуба "Реал Мадрид".Об интересе к Роналду со стороны "старой синьоры" пишут итальянские и английские газеты. При этом напоминая о том, что до старта чемпионата мира в России Криштиану намекнул на то, что этим летом якобы собирается сменить команду и уйти из "королевского клуба".Интерес к португальскому лидеру мадридского "Реала" также приписывают французскому "Пари Сен-Жермен" и английскому "Манчестер Юнайтед".Поделиться: