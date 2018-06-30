Анчелотти хочет пригласить в "Наполи" Бензема из "Реала"

30 июнь 2018 14:59

Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти хочет видеть в составе своей новой команды французского нападающего Карима Бензема, выступающего в испанском футбольном клубе "Реал Мадрид".Сообщается о том, что Анчелотти намерен усилить атакующую линию "неаполитанцев", и в качестве основного форварда рассматривает именно Бензема, с которым очень хорошо знаком по совместной работе в "королевском клубе".При этом отмечается, что высокая заработная плата француза в мадридском "Реале" может стать тем моментом, который может помешать состояться этому трансферу.Поделиться: