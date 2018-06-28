"Челси" может выкупить у ЦСКА трансфер Головина за 30 млн

29 июнь 2018 16:46

Английский футбольный клуб "Челси" во время летнего трансферного окна может пополнить свой состав молодым полузащитником сборной России и московской команды ЦСКА Александром Головиным.По информации британских спортивных газет, ранее Александром Головиным активно интересовался итальянский "Ювентус", но сумма, которую "старая синьора" предлагала за российского игрока не устраивала "армейцев". И как отмечается, лондонская команда готова предложить ЦСКА за Головина около 30 миллионов евро, что может убедить руководство московского клуба отпустить 22-летнего полузащитника сборной России.Поделиться: