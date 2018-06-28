"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" интересуются Бонуччи

28 июнь 2018 16:11

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и французская команда "Пари Сен-Жермен" могут поспорить за трансфер опытного центрального защитника сборной Италии и "Милана" Леонардо Бонуччи.Сообщается то, что "манкунианцы" рассматривают вариант подписания 31-летнего игрока "россонери" во время нынешнего летнего трансферного окна. При этом отмечается, что конкуренцию "МЮ" может составлять и "ПСЖ", который также рассматривает Бонуччи в качестве возможного усиления своей оборонительной линии.Напомним, что Леонардо Бонуччи выступает в "Милане" всего один сезон, ранее он защищал цвета "Ювентуса".Поделиться: