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"Челси" может выкупить у ЦСКА трансфер Головина

27 июнь 2018 17:47
Полузащитник сборной России Александр Головин может во время текущего летнего трансферного окна перейти из московского футбольного клуба ЦСКА в английскую команду "Челси".
"Челси" может выкупить у ЦСКА трансфер Головина

Сообщается о том, что "аристократы" якобы готовы выкупить у "армейцев" права на молодого футболиста российской сборной за 23 миллиона евро. При этом отмечается, что ЦСКА готов рассмотреть предложение по трансферу Головина, если оно будет начинаться с 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к Александру Головину приписывали туринскому "Ювентусу", который был готов предложить за трансфер полузащитника 19 миллионов евро.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Россия Трансферы Челси Трансферы ЦСКА Москва
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