"Челси" может выкупить у ЦСКА трансфер Головина

27 июнь 2018 17:47

Полузащитник сборной России Александр Головин может во время текущего летнего трансферного окна перейти из московского футбольного клуба ЦСКА в английскую команду "Челси".Сообщается о том, что "аристократы" якобы готовы выкупить у "армейцев" права на молодого футболиста российской сборной за 23 миллиона евро. При этом отмечается, что ЦСКА готов рассмотреть предложение по трансферу Головина, если оно будет начинаться с 30 миллионов евро.Напомним, что ранее интерес к Александру Головину приписывали туринскому "Ювентусу", который был готов предложить за трансфер полузащитника 19 миллионов евро.Поделиться: