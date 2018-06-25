"Реал" и "Барселона" интересуются Тьяго Алькантара

26 июнь 2018 14:39

Два испанских футбольных клуба "Реал Мадрид" и "Барселона" заинтересованы в подписании опытного полузащитника сборной Испании и немецкой команды "Баварии Мюнхен" Тьяго Алькантара.Сообщается, что руководство и тренерский штаб "сине-гранатовых" намерен вернуть своего бывшего футболиста после того, как появилась задача по тому, кто заменить Андреса Иньесту, который с нового сезона уже не будет выступать за "Барселону".Отмечается, что "королевский клуб" также присматривается с Тьяго, и может попробовать перехватить его у "Барселоны" во время нынешнего летнего трансферного окна.Поделиться: