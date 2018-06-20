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"Манчестер Юнайтед" интересуется Жорди Альбой из "Барселоны"

23 июнь 2018 07:49
Английский топ-клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет свою заинтересованность в возможности летнего трансфера опытного крайнего защитника Жорди Альбы, выступающем в составе испанской команды "Барселона".
"Манчестер Юнайтед" интересуется Жорди Альбой из "Барселоны"

По информации британских спортивных изданий, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью намерен этим летом усилить оборонительную линию своей команды, и в качестве левого защитника рассматривает именно 29-летнего футболиста "сине-гранатовых".

Также отмечается то, что Жорди Альбой из "Барселоны" заинтересован еще и лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур".
Категория: Трансферы Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Испания Трансферы Барселона
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