"Манчестер Юнайтед" интересуется Жорди Альбой из "Барселоны"

23 июнь 2018 07:49

Английский топ-клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет свою заинтересованность в возможности летнего трансфера опытного крайнего защитника Жорди Альбы, выступающем в составе испанской команды "Барселона".По информации британских спортивных изданий, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью намерен этим летом усилить оборонительную линию своей команды, и в качестве левого защитника рассматривает именно 29-летнего футболиста "сине-гранатовых".Также отмечается то, что Жорди Альбой из "Барселоны" заинтересован еще и лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур".Поделиться: